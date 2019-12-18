Джошуа: Я уже готовлюсь к Усику, в марте-апреле начнем переговоры

Действующий обладатель титулов хочет встретиться с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.

Об этом сообщает Mirror.

"Я уже готовлюсь к возможной встрече, изучаю Усика. Знаю, что он превосходно использует ноги и хорошо работает руками. Если ты его все-таки поймал, то он смягчает удары перчатками. Хочу встретиться с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", – сказал Джошуа.

Действующий чемпион сказал, что переговоры о проведении поединка начнутся в конце марта или в начале апреля, и добавил, что победа над Усиком придала бы больше правдоподобия его титулам, выигранным у бывшего чемпиона Энди Руиса, форма которого была далека от идеала.

"Он – претендент, который будет на моем радаре в конце марта или в начале апреля. Очень серьезный противник. Когда я пытаюсь создать свой послужной список, то хочу, чтобы такие противники как Усик, говорили, что я победил их", – сказал Джошуа.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше, вернув себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула требование британскому чемпиону в супертяжелома весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провести незамедлительный бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком.