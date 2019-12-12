WBO официально потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком

Стороны должны договориться о поединке в течение 30 дней

Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула требование британскому чемпиону в супертяжелома весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провести незамедлительный бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, пишет издание, у Джошуа нет времени, чтобы расслабиться после повторного завоевания титулов в бою против Энди Руиса. Соответствующее письмо WBO уже направлено чемпиону, Александру Усику их промоутерам, Эдди Хирну и Александру Красюку.

Организация требует, чтобы бой состоялся в течение следующих 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

"Просим учесть, что стороны имеют 30 дней от момента получения данного письма, чтобы достигнуть договоренности. В случае, если соглашение не будет достигнуто в данные временные рамки, будут назначены промоутерские торги в соответствии с правилами WBO", – говорится в письме.

При этом стоит отметить, что на бой с Джошуа также рассчитывает и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев. Если Джошуа не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF, либо от WBO.

Как ранее сообщал Фокус:

Промоутер Александра Усика Александр Красюк настаивает на незамедлительном поединке украинского боксера с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и хочет, чтобы WBO официально санкционировало этот бой.