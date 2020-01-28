Город контрастов. Где поселиться и куда сходить в Бухаресте во время Евро-2020

2019 год запомнился каждому украинскому болельщику как один из самых лучших в истории национальной сборной: 10 игр, 7 побед, 3 ничьи и ни одного поражения. Как результат – триумфальное первое место в группе отбора к Евро-2020 и прямая путевка на главный турнир Старого Света. По результатам жеребьевки наша сборная точно сразится с Нидерландами и Австрией. Третьего соперника украинцы узнают после того, как состоится плей-офф Лиги Наций, возможные варианты – Румыния, Грузия, Северная Македония, Беларусь и Косово.

С Нидерландами наша сборная сыграет в Амстердаме, а другие два матча – в Бухаресте. Стоимость билетов на стадион в столице Румынии, в зависимости от категории, составит от €30 до €125.

Специально для футбольных болельщиков, которые захотят посетить матчи национальной сборной в Бухаресте, Фокус составил гид по столице Румынии.

Как добраться в Бухарест на Евро-2020?

Самолет. По данным популярного поисковика авиабилетов Аviasales, оптимальная стоимость билета из Киева в Бухарест на 16 июня составляет 7846 грн. Учитывая пересадку в аэропорту Варшавы им. Фредерика Шопена, перелет займет 5,5 часов.

Самый дешевый билет обойдется украинскому болельщику в 5920 грн, однако добираться до Румынии на Евро-2020 придется 13,5 часов. В этом случае бонусом может стать визит в Афины: пересадка в греческой столице будет длиться более девяти часов.

Стоит учитывать, что, вероятно, перед началом Евро-2020 откроют прямое авиасообщение между Киевом и Бухарестом. Возможно также сэкономить на перелете, если обратиться к услугам европейских авиакомпаний-лоукостеров.

Автобус. Самый дешевый способ добраться до столицы Румынии – автобусные перевозки с транзитом через Молдову: 1200 грн и 14 часов в дороге.

Где остановиться в Бухаресте на Евро-2020?

Румыния — одна из самых недорогих стран Евросоюза, в Бухаресте вполне реально найти хорошую и при этом относительно недорогую гостиницу. Например, трехзвездочный "Отель Athos", который находится в семи километрах от Национального стадиона, где проведет свои поединки сборная Украины, будет стоить около €80 (чуть более 2 тыс. грн) за две ночи для двух человек.

В непосредственной близости к Национальному стадиону находится апарт-отель Elysium: чтобы посмотреть матчи национальной сборной нужно будет пройти всего 500 м. Цена за удобное расположение и комфорт составляет €200 (чуть более 5 тыс. грн) за две ночи для двух человек.

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Бухарест может похвастаться ассортиментом бюджетных и удобных хостелов. Аренда спального места в Bauhaus Bucharest, который находится в центре города, обойдется в €16 (чуть более 400 грн) за человека, причем в стоимость проживания включен завтрак.

Отметим, что Румыния не входит в зону евро. Национальной валютой в стране является лей (1 лей = 5,5 гривен). Однако, в некоторых магазинах все-таки можно расплатиться евро, а сдачу выдадут в местной валюте.

Куда сходить?

Бухарест по праву считается городом контрастов. Здания с богатой историей перемежаются громоздкими постройками социалистического периода. Среди них – Дворец Парламента. Он интересен тем, что считается самым большим административным зданием в Европе и вторым в мире после американского Пентагона. Идея построить Дворец пришла в голову румынскому диктатору Николае Чаушеску. По его замыслу, здание должно было символизировать его безграничную власть. Чтобы освободить под него место, разрушили несколько кварталов в исторической части города, уничтожили несколько церквей и памятников архитектуры, а также переселили более 40 тыс. человек. К моменту свержения и казни Чаушеску в 1989 году Дворец Парламента еще не был закончен. Символ ненавистной системы хотели даже снести, но было принято решение продолжить строительство. Несмотря на то что ремонтные работы до сих пор не закончены, здание открыто для посетителей.

Сегодня в нем находится резиденция румынского парламента, филиалы нескольких университетов, Конституционный суд, Музей современного искусства, рестораны и библиотеки. Площадь этой достопримечательности Бухареста – 330 тыс. кв. м. Длина главного фасада – 270 м. Два внутренних двора, 12 этажей – над землей, 8 – под землей.

Цена входного билета – €8,37 (чуть более 200 грн).

Куда ходить не нужно?

В Бухаресте есть места, которые способны напомнить болельщикам и туристам, что они находятся в самой бедной стране Европейского союза. В районе Ферентари царит антисанитария и, как утверждают местные жители, представители полиции появляются редко. В панельных домах, где раньше располагались общежития для военных, сейчас живут большие семьи, как правило ромские.

Ферентари называют одним из самых опасных мест в Европе. Гиды и полицейские Бухареста не советуют посещать этот район.

Стадион Бухареста, где пройдет Евро-2020

Два из трех возможных матчей в группе Евро-2020 сборная Украины проведет на Stadionul Național din București, он же – Национальный стадион Бухареста. Добраться поближе к главной арене Румынии можно на метро, доехав до станции Piata Muncii, оттуда до стадиона 20 минут пешком.

Национальный стадион Бухареста был открыт в 2011 году. В 2012 году он принял финал Лиги Европы. Тогда мадридский "Атлетико" разгромил "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:0. На данный момент это самый значимый футбольный матч международного турнира, который проходил в стране. Однако чаще Национальный стадион ассоциируется не с футбольными баталиями, а с самым масштабным троллингом в истории игры.

В 2016 году, в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов между "Стяуа" и "Манчестер сити" в офис румынской команды позвонили представители главного соперника – бухарестского "Динамо". У "Стяуа" возникли сложности с подготовкой перформанса, во время которого зрители должны были поднять вверх разноцветные флаги, чтобы получился единый цельный рисунок на всю главную трибуну. "Динамовцы" предложили помощь, обосновав это тем, что румынские клубы не так часто выступают в Лиге Чемпионов, поэтому ради страны они готовы помочь даже непримиримому сопернику. Руководство "Стяуа" согласилось на предложение помощи. По задумке, на главной трибуне должна была появиться надпись "Вперед, Стяуа", выполненная в фирменных цветах команды. "Динамо" в срок закончило работу. Наступил день игры. Команды вышли на поле. Болельщики подняли флаги над головой, и футболистов встретила надпись "Только Динамо Бухарест". Эту выходку по праву можно считать одним из самых выдающихся издевательств за всю историю футбола.

Какие прогнозы на игру в Бухаресте?

Учитывая хорошо проведенную кампанию в 2019 году, футбольные аналитики считают сборную Украины фаворитом в матче с Австрией. Вероятность победы команды Шевченко оценивается в 41%, а выигрыша сборной Австрии – 34%.

Самый вероятный счет матча Украина-Австрия – 1:0 в пользу нашей национальной сборной. Букмекеры на такой результат игры установили коэффициент 6.80.

31 марта "сине-желтые" узнают третьего соперника в группе Евро-2020, с которым сыграют в столице Румынии.