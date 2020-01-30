Украинского бойца, укусившего соперника в ринге, лишили боксерской лицензии

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение вынести наказание украинскому боксеру Ивану Редкачу (23-5-1, 18 KO), который во время боя укусил за ухо экс-чемпиона мира в двух категориях Дэнни Гарсию (35-2, 21 KO).

Об этом сообщает iSport.ua.

Редкач будет оштрафован на 10 тыс. долл. и отстранен от боев на один год. Таким образом, украинский боксер-профессионал сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.

Поединок двух боксеров проходил на арене Barclays Center в Нью-Йорке 25 января и стал главным событием вечера бокса. Бой продолжался 12 раундов и по итогам этой дистанции судьи решили отдать победу 31-летнему Гарсии - 118:110, 117:111, 117:111.

В одном из последних раундов во время клинча украинец укусил оппонента, но рефери этого не увидел.

После боя этот эпизод прокомментировал сам Гарсия.

"Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою", – заявил американский боксер.

Как ранее сообщал Фокус:

Названы соперник и дата следующего боя Усика. В случае победы украинский боксер может встретиться с Джошуа.