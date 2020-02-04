Бензин в помощь: Фьюри необычным способом готовится к бою с Уайлдером

Накануне чемпионского поединка в супертяжелой категории по версии WBC с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) британский боксер Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) поделился нетрадиционным способом подготовки к бою. Об этом сообщает The Sun.

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин, так они укрепляются", – сказал Фьюри.

Он заявил, что обязательно проверит данное утверждение на деле.

"Поэтому в последние три-четыре недели тренировочного лагеря я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую", – пообещал Фьюри.

В свою очередь, чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в реванше против британца Тайсона Фьюри одержит убедительную победу.

"Я уверен, что нокаутирую Фьюри. На этот раз он точно не встанет, я это гарантирую. В прошлый раз у Тайсона было сотрясение мозга после моего удара. Он ничего не помнил и не понимал, что происходит", – сказал Уайлдер.

Напомним, первый поединок между этими боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей раздельным судейским решением. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах).

Реванш состоится в ночь на 23 февраля в американском Лас-Вегасе.

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