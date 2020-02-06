Легенда "Динамо" Шовковский может возглавить новое Госагенство по спорту, – СМИ

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассматривается кандидатом на должность главы нового Госагенства по спорту, которое планируют передать в управление нынешнего Минкульта. Об этом сообщает Украинская правда.

Таким образом, в Офисе Президента хотят реорганизовать Министерство культуры, молодежи и спорта, забрав у министра культуры Владимира Бородянского спортивные вопросы.

Издание пишет, что вначале планировалось создание двух отдельных ведомств – Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. Однако, помехой на пути такого разделения стала Олимпиада 2020 в Токио. Полная реорганизация министерства могла бы затруднить украинским олимпийцам подготовку к Играм.

"Наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра культуры Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в сфере управления нынешнего Минкульта. Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. На Банковой рассматривался даже вариант предложить это место экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому", – пишет издание.

В настоящее время Александр Шовковский, работает ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Теперь у него может появиться шанс попробовать свои силы в политике.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский занял пятое место в списке лучших вратарей в истории Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей.