"Манчестер Сити" на два года отстранили от еврокубков

Судебная палата органа финансового контроля УЕФА уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового fair play.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"После слушаний, которые прошли 22 января 2020 года, CFCB уведомила "Манчестер Сити" об окончательном решении. Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов", – сказано в сообщении.

Клуб не сможет принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22.

Кроме того, команда обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

"Манчестер Сити" оспорит наказание в Спортивном арбитражном суде.

"Мы разочарованы, но не удивлены сегодняшним заявлением арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда видел крайнюю необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции", – сказано в заявлении клуба.

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