Украинцы завоевали две бронзы на чемпионате Европы по вольной борьбе

Украинские борцы Эрик Арушанян и Василий Михайлов выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме.

Об этом сообщает iSport.

Арушанян принес сборной Украины первую бронзу на турнире, победив француза Маруана Ахмеда Эззу в категории 65 килограмм. На пути к медали Эрик одолел грека Фотиоса Попадакиса, болгарина Стефана Иванова и поляка Кшиштофа Беньковски.

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В свою очередь Михайлов оказался сильнее Джемала Али из Болгарии, заняв итоговое третье место в категории до 79 кг. До этого Василий победил француза Сайфедина Алекму и Александроса Цантикидиса из Греции.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе-2020 проходит в Риме с 10 по 16 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский борец греко-римского стиля в категории до 87 кг Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы.