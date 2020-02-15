Украинцы завоевали две бронзы на чемпионате Европы по вольной борьбе

Спорт
Эрик Арушанян победил француза Маруана Ахмеда Эззу, а Василий Михайлов оказался сильнее Джемала Али из Болгарии

Украинские борцы Эрик Арушанян и Василий Михайлов выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме.

Об этом сообщает iSport.

Арушанян принес сборной Украины первую бронзу на турнире, победив француза Маруана Ахмеда Эззу в категории 65 килограмм. На пути к медали Эрик одолел грека Фотиоса Попадакиса, болгарина Стефана Иванова и поляка Кшиштофа Беньковски.

В свою очередь Михайлов оказался сильнее Джемала Али из Болгарии, заняв итоговое третье место в категории до 79 кг. До этого Василий победил француза Сайфедина Алекму и Александроса Цантикидиса из Греции. 

Чемпионат Европы по спортивной борьбе-2020 проходит в Риме с 10 по 16 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: