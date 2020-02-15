Украинцы завоевали две бронзы на чемпионате Европы по вольной борьбе
Украинские борцы Эрик Арушанян и Василий Михайлов выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме.
Об этом сообщает iSport.
Арушанян принес сборной Украины первую бронзу на турнире, победив француза Маруана Ахмеда Эззу в категории 65 килограмм. На пути к медали Эрик одолел грека Фотиоса Попадакиса, болгарина Стефана Иванова и поляка Кшиштофа Беньковски.
В свою очередь Михайлов оказался сильнее Джемала Али из Болгарии, заняв итоговое третье место в категории до 79 кг. До этого Василий победил француза Сайфедина Алекму и Александроса Цантикидиса из Греции.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе-2020 проходит в Риме с 10 по 16 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинский борец греко-римского стиля в категории до 87 кг Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы.
- До этого на чемпионате мира в казахстанском Нур-Султане борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм.