Достойная смена Беленюку: украинец Семен Новиков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

В финале наш спортсмен уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца

Украинский борец греко-римского стиля в категории до 87 кг Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Риме. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

После побед над испанцем Жесусом Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром из Турции (7:2) и россиянином Александром Комаровым (5:3) в финале украинец уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1).

Отметим, что в прошлом году именно этого борца из Венгрии в решающей схватке чемпионата мира одолел лидер сборной Украины в весе до 87 кг, а по совместительству народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк. Теперь его одолел и Новиков, который тактически переиграл Лоринца, поймал того на ошибках.

Сам Беленюк пропускает нынешний чемпионат Европы и продолжает готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио, лицензию на участие в которых он уже имеет.

Как ранее сообщал Фокус:

На чемпионате мира в казахстанском Нур-Султане борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм.

Жан Беленюк завоевал золото Европейских игр в Минске, победив в финале весовой категории до 87 кг Ислама Аббасова из Азербайджана.