Украинский борец и чемпион Европы получил гражданство Болгарии

Семен Новиков дважды побеждал на континентальном первенстве для спортсменов в возрасте до 23 лет.

Украинский борец Семен Новиков, который в прошлом году завоевал титул чемпиона Европы, решил сменить гражданство. Теперь у него болгарский паспорт и, начиная со следующего сезона, он сможет выступать на соревнованиях под новым флагом. Об этом сообщает сайт Radio Bulgaria.

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Прежде Новиков дважды побеждал на континентальном первенстве для спортсменов в возрасте до 23 лет. В недавнем прошлом он перенес операцию на плече, поэтому пока нет информации о том, когда впервые выйти на ковер под болгарским флагом.

Новиков выступает на соревнованиях по борьбе в греко-римском стиле в категории до 87 кг. В Украине он конкурировал с обладателем олимпийского золота Жаном Беленюком.

Жан Беленюк, комментируя эту новость, высказался в том духе, что каждый сам выбирает свой путь. Он вспомнил, что некогда та же Болгария предлагала и ему сменить гражданство. Среди прочих, предложения поступали от России, Китая и даже Руанды, самой экзотической, по словам Беленюка, была возможность защищать флаг аннексированного Крыма. Борец говорит, что ему обещали значительные подъемные в качестве компенсации, ежемесячную зарплату и баснословные призовые за победы на международных первенствах.

Олимпийский чемпион пожелал Новикову удачи, вместе с тем отметив, что ощущение "себя своим по возвращении домой с соревнований" — это то, что не покупается за деньги.

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