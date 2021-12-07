Украинский борец и чемпион Европы получил гражданство Болгарии
Семен Новиков дважды побеждал на континентальном первенстве для спортсменов в возрасте до 23 лет.
Украинский борец Семен Новиков, который в прошлом году завоевал титул чемпиона Европы, решил сменить гражданство. Теперь у него болгарский паспорт и, начиная со следующего сезона, он сможет выступать на соревнованиях под новым флагом. Об этом сообщает сайт Radio Bulgaria.
Прежде Новиков дважды побеждал на континентальном первенстве для спортсменов в возрасте до 23 лет. В недавнем прошлом он перенес операцию на плече, поэтому пока нет информации о том, когда впервые выйти на ковер под болгарским флагом.
Новиков выступает на соревнованиях по борьбе в греко-римском стиле в категории до 87 кг. В Украине он конкурировал с обладателем олимпийского золота Жаном Беленюком.
Жан Беленюк, комментируя эту новость, высказался в том духе, что каждый сам выбирает свой путь. Он вспомнил, что некогда та же Болгария предлагала и ему сменить гражданство. Среди прочих, предложения поступали от России, Китая и даже Руанды, самой экзотической, по словам Беленюка, была возможность защищать флаг аннексированного Крыма. Борец говорит, что ему обещали значительные подъемные в качестве компенсации, ежемесячную зарплату и баснословные призовые за победы на международных первенствах.
Олимпийский чемпион пожелал Новикову удачи, вместе с тем отметив, что ощущение "себя своим по возвращении домой с соревнований" — это то, что не покупается за деньги.
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