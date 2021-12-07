"Это была ничья": Ломаченко не признает поражение в бою с Лопесом

Украинский боксер все еще не согласен с судейским вердиктом в его бою против Теофимо Лопеса.

Бывший чемпион мира по трем версиям в легком весе Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о своем поединке против Теофимо Лопеса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинский боксер потерпел самое болезненное поражение в карьере больше года назад. Тогда он лишился всех титулов, которыми владел, потерпев поражение от эпатажного американца.

"Жизнь не заканчивается, если ты проиграл. Это просто шаг. И если ты попробовал чего-то достичь и проиграл, ты должен попытаться сделать это снова, взять свою цель.

Я не чувствовал, что проиграл этот бой. Позже я посмотрел этот бой в замедленном повторе. Это была ничья", — сказал Ломаченко в документальном фильме Top Rank Relentless.

[ + – ] Фильм Top Rank о Василии Ломаченко

Бой Теофимо Лопес — Василий Ломаченко состоялся в октябре 2020 года в Лас-Вегасе. Несмотря на рассечение у американца, судьи приняли единогласное решение — победа Лопеса. Украинец с этим вердиктом был не согласен и в течение нескольких месяцев пытался договориться об организации реванша. Но сторона Лопеса всячески отвергала предложения украинской команды. Кроме того, в команде Ломаченко после поражения заявили о том, что украинец боксировал с травмой.

В июле 2021 года Ломаченко провел поединок с японцем Масайоши Накатани, который завершился убедительной победой Василия в 9-м раунде. Следующий бой украинец проведет 11 декабря в Нью-Йорке, когда под куполом "Мэдисон Сквер Гарден" встретится с ганским боксером Ричардом Комми.

В свою очередь, Теофимо Лопес, выигравший четыре чемпионских титула у Ломаченко, потерпел поражение при первой же защите. Лопес проиграл Джорджу Камбососу. Поединок продолжался все 12 раундов, а победу австралиец одержал раздельным решением судей: 115-111,113-114, 115-112.

Ранее Фокус рассказывал, сколько заработают Василий Ломаченко и Ричард Комми по итогам поединка в Нью-Йорке.