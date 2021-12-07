"Це була нічия": Ломаченко не визнає поразки у бою з Лопесом

Український боксер все ще не згоден із суддівським вердиктом у його бою проти Теофімо Лопеса.

Колишній чемпіон світу за трьома версіями у легкій вазі Василь Ломаченко поділився спогадами про свій поєдинок проти Теофімо Лопеса.

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Український боксер зазнав найболіснішої поразки у кар'єрі понад рік тому. Тоді він втратив усі титули, якими володів, зазнавши поразки від епатажного американця.

"Життя не закінчується, якщо ти програв. Це просто крок. І якщо ти спробував чогось досягти та програв, ти маєш спробувати зробити це знову, взяти свою мету.

Я не відчував, що програв цей бій. Пізніше я подивився на цей бій у повільному повторі. Це була нічия", — сказав Ломаченко у документальному фільмі Top Rank Relentless.

[ + – ] Фільм Top Rank про Василя Ломаченка

Бій Теофімо Лопес — Василь Ломаченко відбувся у жовтні 2020 року в Лас-Вегасі. Незважаючи на розсічення в американця, судді ухвалили одностайне рішення — перемога Лопеса. Українець із цим вердиктом був не згоден і протягом кількох місяців намагався домовитися про організацію реваншу. Але сторона Лопеса всіляко заперечувала пропозиції української команди. Крім того, в команді Ломаченка після поразки заявили про те, що українець боксував із травмою.

У липні 2021 року Ломаченко провів поєдинок з японцем Масайосі Накатані, який завершився переконливою перемогою Василя у 9-му раунді. Наступний бій українець проведе 11 грудня в Нью-Йорку, коли під куполом "Медісон Сквер Гарден" зустрінеться з ганським боксером Річардом Коммі.

Водночас Теофімо Лопес, який виграв чотири чемпіонські титули у Ломаченка, зазнав поразки під час першого ж захисту. Лопес програв Джорджу Камбососу. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу австралієць здобув роздільним рішенням суддів: 115-111,113-114, 115-112.

Раніше Фокус розповідав, скільки зароблять Василь Ломаченко та Річард Коммі за підсумками поєдинку в Нью-Йорку.