Солідний заробіток: стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій із Коммі

Точний розмір гонорару українського боксера залежить від успіху продажу прав на трансляцію поєдинку.

Український боксер Василь Ломаченко готується здійснити черговий бій 11 грудня. Його суперником буде представник Гани Річард Коммі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Згідно з інформацією видання Totalsportek Boxing, 33-річний українець гарантовано отримає 750 тисяч доларів за цей бій, але сума його гонорару може зрости до 2 мільйонів доларів у разі виконання плану продажу прав на трансляцію поєдинку.

Щодо Річарда Коммі, то він заробить як мінімум 250 тисяч доларів, максимум — 800 тисяч.

За свій попередній бій проти японця Масайоші Накатані Василь Ломаченко заробив також 2 мільйони доларів.

Зазначимо, що про поєдинок Василь Ломаченко — Річард Коммі було оголошено на початку жовтня. Цей бій пройде 11 грудня у Нью-Йорку, у спортивно-розважальній арені "Медісон Сквер Гарден".

Восени 2020 року Василь Ломаченко програв американцеві Теофімо Лопесу, втративши пояси WBC, WBO та WBA. Бій Ломаченко — Лопес завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів. Сторона українця неодноразово намагалася організувати бій-реванш, але сторона Лопеса відкидала усі ці спроби. Після поразки, команда українця заявила, що у бою проти Теофімо Лопеса Василь Ломаченко боксував із травмою.

Замість зустрічі із Ломаченком, Теофімо Лопес вирішив провести бій із Джорджем Камбососом. Незважаючи на гучні заяви перед поєдинком, Лопес програв Камбососу, втративши усі виграні титули.

Василь Ломаченко після поразки від Теофімо Лопеса залікував травму і в липні провів поєдинок проти японця Масайоші Накатані, отримавши поїду в 9-му раунді.