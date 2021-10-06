Ломаченко проведе бій з боксером, який програвав Лопесу

Український боксер незабаром повернеться на ринг після недовгої паузи.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко домовився про новий бій з Річардом Коммі, повідомляє ESPN.

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Як і очікувалося раніше, бій повинен відбутися 11 грудня. Бій Ломаченка проти Коммі буде головною подією вечора боксу Top Rank у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден".

Цікаво, що Коммі в 2019 році також програв Теофімо Лопесу, але в лютому цього року повернувся на ринг і достроково переміг Джексона Марінеса. Ломаченко також успішно повернувся на ринг після втрати всіх поясів, перемігши влітку цього року Масайосі Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді.

Бій Ломаченка — Коммі відбудеться після церемонії вручення призу Хайсман — нагороди кращому гравцеві в студентському американському футболі.

Раніше Теофімо Лопес, якому Ломаченко програв, відмовився проводити з українцем матч-реванш. Спочатку команда Лопеса заявляла, що проведе реванш, якщо Ломаченко погодитися відмовитися від фінансового питання в проведенні цього бою і вийде на ринг за гонорар, який раніше був у команди Лопеса.

Після цього сам Лопес сказав, що готовий надати реванш тільки в тому випадку, якщо Ломаченко змінить вагу і піде за Лопесом. Команда Лопеса не хоче більше зганяти вагу і ризикувати втратою титулів, а проведення реваншу не було прописано в договорі на бій.

У серпні Ломаченко заявив, що чекає бою з Лопесом, оскільки це його єдиний шанс у дивізіоні отримати бій з хорошим гонораром, а Лопесом керують гроші, тому він обов'язково погодитися на реванш рано чи пізно. Поки що цього не сталося.