Ломаченко проведет бой с боксером, который проигрывал Лопесу

Украинский боксер вскоре вернется в ринг после недолгой паузы.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко договорился о новом бое с Ричардом Комми, сообщает ESPN.

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Как и ожидалось ранее, бой должен состояться 11 декабря. Бой Ломаченко против Комми будет главным событием вечера бокса Top Rank в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден".

Любопытно, что Комми в 2019 году также проиграл Теофимо Лопесу, но в феврале этого года вернулся в ринг и досрочно победил Джексона Маринеса. Ломаченко также успешно вернулся в ринг после потери всех поясов, победив летом этого года Масайоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

Бой Ломаченко – Комми состоится после церемонии вручения приза Хайсмана – награды лучшему игроку в студенческом американском футболе.

Ранее Теофимо Лопес, которому Ломаченко проиграл, отказался проводить с украинцем матч-реванш. Сначала команда Лопеса заявляла, что проведет реванш, если Ломаченко согласиться отказаться от финансового вопроса в проведении этого боя и выйдет в ринг за гонорар, который ранее был у команды Лопеса.

После этого сам Лопес сказал, что готов предоставить реванш только в том случае, если Ломаченко сменит вес и пойдет за Лопесом. Команда Лопеса не хочет больше сгонять вес и рисковать потерей титулов, а проведение реванша не было прописано в договоре на бой.

В августе Ломаченко заявил, что ждет боя с Лопесом, поскольку это его единственный шанс в дивизионе получить бой с хорошим гонораром, а Лопесом движут деньги, поэтому он обязательно согласиться на реванш рано или поздно. Пока что этого не случилось.

Напомним, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас ранее заявлял, что реванш Ломаченко — Лопес может стать возможным после боя украинца против Ричарда Комми.