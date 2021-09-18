"Посмотрим, насколько они мужчины", — менеджер Ломаченко о возможном реванше с Лопесом

Перед боем-реваншем украинский спортсмен будет боксировать с ганцем Ричардом Комми в Нью-Йорке.

Отец Теофимо Лопеса предложил провести матч-реванш с украинским боксером Василием Ломаченко. Эту информацию подтвердил менеджер украинца Эгис Климас.

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По его словам, сперва Василий Ломаченко будет боксировать с ганцем Ричардом Комми.

Этот боксерский поединок, как утверждает Эгис Климас, пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Помимо этого, менеджер украинского боксера Василия Ломаченко анонсировал возможный бой-реванш против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса.

Эгис Климас рассказал, что после поединка Василия Ломаченко против японца Масаеси Накатани, к нему подошел отец Лопеса и заявил, что они готовы к проведению реванша.

"Посмотрим, насколько они мужчины. После поединка Васи с Накатани папа Лопеса зашел, пожал мне руку и сказал, что мы обязательно будем делать реванш. В общем, ждем. Мы-то со своей стороны готовы", — заявил в комментарии журналистам менеджер Василия Ломаченко, комментируя бой-реванш против Теофимо Лопеса.

Как известно, украинский боксер Василий Ломаченко в июне 2021 года техническим нокаутом победил японского боксера Масаеси Накатани. Для нашего спортсмена это был первый поединок после поражения в октябре 2020 года от Теофима Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Фокус ранее сообщал о возможном бое-реванше Василия Ломаченко с Теофимом Лопесом. Украинский боксер предположил, что реванш может состояться в октябре, но из-за того, что американский абсолютный чемпион заболел коронавирусом, бой придется перенести на более поздний срок.

Также Фокус рассказывал, что Василий Ломаченко выходил на бой с Теофимом Лопесом с травмой. Украинский боксер перед поединком с американцем получил травму, отколов хрящ на плече. В команде Ломаченко не подозревали о повреждении боксера, которого прооперировали уже после проигрыша Теофиму Лопесу.