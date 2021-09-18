"Подивимося, наскільки вони чоловіки", — менеджер Ломаченка про можливий реванш з Лопесом

Перед боєм-реваншем український спортсмен буде боксувати з ганцем Річардом Коммі в Нью-Йорку.

Батько Теофімо Лопеса запропонував провести матч-реванш з українським боксером Василем Ломаченком. Цю інформацію підтвердив менеджер українця Егіс Клімас.

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За його словами, спершу Василь Ломаченко битиметься з ганцем Річардом Ком.

Цей боксерський поєдинок, як стверджує Егіс Клімас, пройде 11 грудня в Нью-Йорку.

Крім цього, менеджер українського боксера Василя Ломаченка анонсував можливий бій-реванш проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса.

Егіс Клімас розповів, що після поєдинку Василя Ломаченка проти японця Масаесі Накатані, до нього підійшов батько Лопеса і заявив, що вони готові до проведення реваншу.

"Подивимося, наскільки вони чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані тато Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Загалом, чекаємо. Ми-то зі свого боку готові", — заявив в коментарі журналістам менеджер Василя Ломаченка, коментуючи бій-реванш проти Теофімо Лопеса.

Як відомо, український боксер Василь Ломаченко в червні 2021 року технічним нокаутом переміг японського боксера Масаесі Накатані. Для нашого спортсмена це був перший поєдинок після поразки в жовтні 2020 роки від Теофіма Лопеса в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Фокус раніше повідомляв про можливий бій-реванш Василя Ломаченка з Теофімом Лопесом. Український боксер припустив, що реванш може відбутися в жовтні, але через те, що американський абсолютний чемпіон захворів на коронавірус, бій доведеться перенести на більш пізній термін.

Також Фокус розповідав, що Василь Ломаченко виходив на бій з Теофімом Лопесом з травмою. Український боксер перед поєдинком з американцем отримав травму, відколовши хрящ на плечі. У команді Ломаченка не підозрювали про пошкодження боксера, якого прооперували вже після програшу Теофіму Лопесу.