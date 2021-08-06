Бій у цьому році: Ломаченко озвучив терміни проведення реваншу з Лопесом (відео)

Найбільш очікуваний бій Василя Ломаченка може відбутися в останньому місяці року.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко назвав орієнтовні терміни свого реваншу з американським боксером Теофімо Лопесом.

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Очікувалося, що реванш може відбутися в жовтні, але через те, що Теофімо Лопес захворів коронавірусом, бій доведеться перенести на більш пізній термін.

"У жовтні мав відбутися наш реванш із Лопесом, але в його команди були проблеми з коронавірусом і бій з Камбососом перенесли на 11 вересня. Тому, шансів провести наш бій 2 жовтня немає.

Більш реальна дата — грудень цього року. Хотілося б провести реванш, але не все від мене залежить", — заявив українець в інтерв'ю LOMA Official TV.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко провів бій 17 жовтня 2020 року, в якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу та позбувся всіх титулів. Українець був не згоден із рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.

Після бою Ломаченка чекала операція на плечі: з'ясувалося, що на поєдинок із Лопесом він вийшов із травмою. Перед боєм українець отримав травму плеча, відколовши хрящ, про що ніхто з команди боксера не підозрював.

Після невдачі в рингу, Ломаченко зумів успішно повернутися в бокс: у Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайосі Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.

Після перемоги над японцем Василь Ломаченко викликав на реванш Теофімо Лопеса. Команда американця погодилася на бій тільки в разі, якщо в українця буде гонорар такий же, як у Теофімо Лопеса перед першим боєм.