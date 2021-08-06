Бой в этом году: Ломаченко озвучил сроки проведения реванша с Лопесом (видео)

Самый ожидаемый бой Василия Ломаченко может состояться в последнем месяце года.

Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко назвал ориентировочные сроки своего реванша с американским боксером Теофимо Лопесом.

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Ожидалось, что реванш может состояться в октябре, но из-за того, что Теофимо Лопес заболел коронавирусом, бой придется перенести на более поздний срок.

"В октябре должен был состояться наш реванш с Лопесом, но у его команды были проблемы с коронавирусом и бой с Камбососом перенесли на 11 сентября. Поэтому, шансов провести наш бой 2 октября нет.

Более реальная дата – декабрь этого года. Хотелось бы провести реванш, но не все от меня зависит", — заявил украинец в интервью LOMA Official TV.

Напомним, что что первый бой Ломаченко — Лопес прошел 17 октября 2020 года. По его итогам единогласным решением судей украинец уступил американцу и лишился всех титулов. Ломаченко был не согласен с решением судей: после поединка он неоднократно заявлял о том, что справедливым исходом противостояния была бы ничья.

После боя 33-летнего боксера ждала операция на плече: оказалось, что на поединок с Лопесом он вышел с травмой. У Ломаченко откололся хрящ и никто из его команды не имел представления, почему это произошло. Проблему выявили только после обследования.

После неудачи в ринге, Ломаченко сумел успешно вернуться в бокс: в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.

После победы над японцем Василий Ломаченко вызвал на реванш Теофимо Лопеса. Команда американца согласилась на бой только в случае, если у украинца будет гонорар такой же, как у Теофимо Лопеса перед первым боем.