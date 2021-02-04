Лопес про реванш з Ломаченком: Мені не надали таку опцію, тому "f * ck you" (відео)

Американець вважає, що до нього поставилися зневажливо напередодні бою з українцем.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес пояснив, чому не дасть можливості українському боксеру Василю Ломаченку провести з ним реванш.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу The Mayweather Channel.

За словами американського боксера, "уся справа в повазі".

"Я її не отримав, я не отримав справедливу частку, включаючи і гроші. Тому таким чином я просто даю їм зрозуміти — спасибі, але не спасибі", — сказав Лопес.

Він нагадав, що в контракті на бій з Ломаченком у нього не було опції проведення реваншу в разі поразки.

"У мене не було опції реваншу, то чому я повинен їм його надавати? Просто через те, що всіх дратує, що такий молодий хлопець виграв, та ще й так легко?", — сказав Лопес.

До того ж, чемпіон у легкій вазі впевнений, що українець не зміг би його перемогти, якби вони ще раз зустрілися в рингу.

"Навіщо мені давати Ломаченку те, що він усе одно не зможе повернути? Розумієте, про що я говорю? Тому f * ck you", — сказав Лопес.

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Нагадаємо: українець Василь Ломаченко в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований у Лос-Анжелесі.

Український скандальний боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, який побажав поразки Василю Ломаченку в бою з Лопесом, заявив, що в разі реваншу Лопес "переїде Васю", бо буде більш впевнений у собі.