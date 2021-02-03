Редкач о Ломаченко: Лопес переедет Васю в реванше (видео)

Украинский скандальный боксер уверен, что Ломаченко морально сломан после проигрыша американцу.

Украинский скандальный боксер полусреднего веса Иван Редкач, который пожелал поражения своему соотечественнику Василию Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, поделился мнением о возможном реванше боксеров.

Об этом передает YouTube-канал BOXING STUDIO.

"Мне кажется, что Лопес переедет Васю, потому что он будет более уверенный. Ломаченко уже морально сломан, ведь ему сломали мечту. Он же хотел стать абсолютным чемпионом. Он смог стать двукратным Олимпийский чемпионом, он – легенда в любительском боксе и в профессиональном. Но ему не дали стать абсолютным чемпионом, так что он уже сломан, – сказал Деркач.

Он также усомнился в возможности проведения еще одного поединка между этими боксерами, а также обвинил Ломаченко в том, что тот не предусмотрел реванш в контракте на первый бой с Лопесом.

Если реванш состоится, то Лопес будет более ярким и уверенным. Посмотрите все его интервью, как он себя ведет. Он выглядит, как король на коне. Хотя им тяжело будет организовать матч-реванш. И Вася очень глупый поступок сделал, убрав из контракта пункт о реванше", – рассказал Редкач.

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Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.

Он добавил, что считает Ломаченко "недисциплинированным, несдержанным и в первую очередь не уважающим себя боксером", чье поведение "больше похоже на дворовое", хотя раньше относился к нему с уважением.

Также напомним, что в бою против американского экс-чемпиона мира Дэнни Гарсиа Иван Редкач, проигрывая в проследник раундах, укусил своего оппонента.