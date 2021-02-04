Лопес о реванше с Ломаченко: Мне не предоставили такую опцию, так что "f*ck you" (видео)

Американец считает, что к нему отнеслись неуважительно накануне боя с украинцем.

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес объяснил, почему не даст возможности украинскому боксеру Василию Ломаченко провести с ним реванш.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

По словам американского боксера, "все дело в уважении".

" Я его не получил, я не получил справедливую долю, включая и деньги. Так что таким образом я просто даю им понять – спасибо, но не спасибо", – сказал Лопес.

Он напомнил, что в контракте на бой с Ломаченко, у него не было опции проведения реванша в случае поражения.

"У меня не было опции реванша, так почему я должен им его предоставлять? Просто из-за того, что всех бесит, что такой молодой парень выиграл, да еще и так легко?", – сказал Лопес.

К тому же, чемпион в легком весе уверен, что украинец не смог бы его победить, если бы они еще раз встретились в ринге.

"Зачем мне давать Ломаченко то, что он все равно не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что f*ck you", – сказал Лопес.

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Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Украинский скандальный боксер полусреднего веса Иван Редкач, который пожелал поражения Василию Ломаченко в бою с Лопесом, заявил, что в случае реванша Лопес "переедет Васю", потому что будет более уверен в себе.