Солидный заработок: стало известно, сколько Ломаченко получит за бой с Комми

Точный размер гонорара украинского боксера зависит от успеха продажи прав на трансляцию поединка.

Украинский боксер Василий Ломаченко готовится провести очередной бой 11 декабря. Его соперником будет представитель Ганы Ричард Комми.

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Согласно информации издания Totalsportek Boxing, 33-летний украинец гарантированно получит 750 тысяч долларов за этот бой, но сумма его гонорара может возрасти до 2 миллионов долларов, в случае выполнения плана по продажам прав на трансляцию поединка.

Что касается Ричарда Комми, то он заработает, как минимум, 250 тысяч долларов, максимум — 800 тысяч.

За свой предыдущий бой против японца Масайоши Накатани Василий Ломаченко заработал также 2 миллиона долларов.

Отметим, что о поединке Василий Ломаченко — Ричард Комми было объявлено в начале октября. Этот бой пройдет 11 декабря в Нью-Йорке, в спортивно-развлекательной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Осенью 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу, потеряв пояса WBC, WBO и WBA. Бой Ломаченко — Лопес завершился победой американца единогласным решением судей. Сторона украинца неоднократно пыталась организовать бой-реванш, но сторона Лопеса отвергала все эти попытки. Команда украинца заявила, что в бою против Теофимо Лопеса Василий Ломаченко боксировал с травмой.

Встрече с Ломаченко Теофимо Лопес предпочел бой с Джорджем Камбососом. Несмотря на громкие заявления перед поединком, Лопес проиграл Камбососу, потеряв все выигранные титулы.

Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса, залечил травму и в июле провел поединок против японца Масайоши Накатани, одержав поеду в 9-м раунде.