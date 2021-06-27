"Давай зробимо це": Василь Ломаченко кинув виклик Теофімо Лопесу

Після перемоги над Масайоші Накатани український боксер викликав свого кривдника на бій-реванш

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував свою перемогу над японцем Масайоші Накатані, а також не змарнував можливість звернутися до свого попереднього суперника — американця Теофімо Лопеса.

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"Я дуже радий, тому що я повернувся з перемогою. Я зробив те, що було поставлено моєю командою максимально. Ми досягли цього. Я переміг і я знову в ділі.

Думаю, я довів, що реванш з Тефімо Лопесом потрібно зробити. Так що, давай зробимо це ", — звернувся Ломаченко до американського боксера під час флеш-інтерв'ю.

"Так, у нього попереду бій з Камбососом, але як щодо зустрітися після нього? Може бути у цьому році, може бути на початку наступного, в грудні, січні або лютому. Я чекатиму. Якщо його команда готова піти зі мною на реванш, я дуже щасливий. Це те, що потрібно мені, те, чого хочуть всі фани боксу ", — зазначив 33-річний український боксер.

Минулої ночі в Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайоші Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.

Нагадаємо, що попередній бій Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року, в якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу і позбувся всіх титулів. Українець був не згоден з рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.

Після бою Ломаченко чекала операція на плечі : виявилося, що на поєдинок з Лопесом він вийшов з травмою. Перед боєм українець отримав травму плеча, відколів хрящ, про що ніхто з команди боксера не підозрював.

Раніше українець неоднозначно висловився щодо реваншу, зазначивши, що ймовірність такого бою в нинішніх умовах вкрай мала.