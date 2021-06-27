"Давай сделаем это": Василий Ломаченко бросил вызов Теофимо Лопесу

После победы над Масайоши Накатани украинский боксер вызвал своего обидчика на бой-реванш

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал свою победу над японцем Масайоши Накатани, а также не упустил возможность обратиться к своему предыдущему сопернику — американцу Теофимо Лопесу.

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"Я очень рад, потому что я вернулся с победой. Я сделал то, что было поставлено моей командой максимально. Мы достигли этого. Я победил и я снова в строю.

Думаю, я доказал, что реванш с Тефимо Лопесом нужно сделать. Так что, давай сделаем это", — обратился Ломаченко к американскому боксеру во время флеш-интервью.

"Да, у него впереди бой с Камбососом, но как насчет встретиться после него? Может быть в этом году, может быть в начале следующего, в декабре, январе или феврале. Я буду ждать. Если его команда готова пойти со мной на реванш, я очень счастлив. Это то, что нужно мне, то, чего хотят все фаны бокса", — отметил 33-летний украинский боксер.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.

Напомним, что предыдущий бой Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. Украинец был не согласен с решением судей, заявляя, что справедливым исходом этого противостояния была бы ничья.

После боя Ломаченко ждала операция на плече: оказалось, что на поединок с Лопесом он вышел с травмой. Перед боем украинец получил травму плеча, отколов хрящ, о чем никто из команды боксера не подозревал.

Ранее украинец неоднозначно высказался относительно реванша, отметив, что вероятность такого боя в нынешних условиях крайне мала.