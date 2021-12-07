Український борець і чемпіон Європи отримав громадянство Болгарії

Семен Новіков двічі перемагав на континентальній першості для спортсменів віком до 23 років.

Український борець Семен Новіков, який минулого року виборов титул чемпіона Європи, вирішив змінити громадянство. Тепер він має болгарський паспорт і, починаючи з наступного сезону, він зможе виступати на змаганнях під новим прапором. Про це повідомляє сайт RadioBulgaria.

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Насамперед Новіков двічі перемагав на континентальній першості для спортсменів віком до 23 років. У нещодавньому минулому він переніс операцію на плечі, тому поки що немає інформації про те, коли вперше вийти на килим під болгарським прапором.

Новіков виступає на змаганнях із боротьби у греко-римському стилі у категорії до 87 кг. В Україні він конкурував із володарем олімпійського золота Жаном Беленюком.

Жан Беленюк, коментуючи цю новину, висловився у тому дусі, що кожен сам обирає свій шлях. Він згадав, що колись та сама Болгарія пропонувала і йому змінити громадянство. Серед інших, пропозиції надходили від Росії, Китаю і навіть Руанди, найекзотичнішою, за словами Беленюка, була можливість захищати прапор анексованого Криму. Борець каже, що йому обіцяли значні підйомні як компенсацію, щомісячну зарплату та нечувані призові за перемоги на міжнародних першостях.

Олімпійський чемпіон побажав Новікову удачі, водночас наголосивши, що відчуття "себе своїм після повернення додому зі змагань" — це те, що не купується за гроші.

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