Поединок Уайлдер - Фьюри: Владимир Кличко дал свой прогноз

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает BoxingScene.

Как известно, Тайсон Фьюри в ноябре 2015 года отобрал у Владимира все титулы, а с Уайлдером нашему боксеру приходилось встречаться в тренировочном лагере, во время подготовки к поединкам.

"Я встречался в ринге с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Мне хорошо известно, на что способны эти парни. Думаю, что есть два исхода: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют", – сказал Кличко.

Он также считает, что в предстоящем бою главным фактором победы будет не физическая форма боксеров, а их психологическое состояние.

"Многое будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии боксеры подойдут к очной встрече. Здесь важна психология, а не физическая форма", – сказал Кличко.

Владимир также признался, что хотел бы видеть победителем поединка именно Фьюри, однако полностью не уверен, что это произойдет.

"Если вы помните, я готовился к реваншу с Фьюри. Однако, он не состоялся, потому что Фьюри присел на кокаин... Мне кажется, что он нестабилен в плане дисциплины. Я не знаю, в каком психологическом состоянии находится Фьюри сейчас. Я хочу, чтобы он победил, но не знаю или он к этому готов", – сказал Кличко.

"Как боксер, я бы сказал, Фьюри очень неудобен из-за своего размера и стиля движения. Он очень мобилен, как для крупного человека. Уайлдер – совсем другой. У них разные стили, разный опыт и разный вес. Все разное. Я не могу сказать, чей стиль лучше. Это спорный момент", – подытожил Владимир Кличко.

Реванш между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) состоится 23 февраля в американском Лас-Вегасе.

Первый поединок между этими боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей раздельным судейским решением. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах).

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия.