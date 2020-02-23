Бокс: Фьюри на одном дыхании побеждает Уайлдера

В американском Лас-Вегасе завершился долгожданный реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за пояс WBC. К удивлению многих, бой закончился досрочной победой британца. Уайлдер потерпел первое поражение в профессионалах. Фьюри продолжает оставаться непобежденным. Это его 30-я победа на профессиональном ринге.

Трансляцию боя вел iSport.

Реванш начался без разведки – Фьюри сразу завладел центром ринга и нанес несколько акцентированных ударов. Впрочем, не отставал от него и Уайлдер. Он сходу начал вкладываться в удары и плотно попал в Фьюри, хотя и не потряс его. Но все же, в целом, первый раунд остался за Фьюри.

Во втором раунде британец также владел инициативой, выбрав тактику быстрых джебов в голову и по корпусу. Он также начал активно применять клинчи, давя соперника массой. Уайлдер пытался выбрасывать жесткие удары навстречу.

Британец впервые потряс Уайлдера в концовке третьего раунда, отправив его в нокдаун.

С четвертого раунда Фьюри уже был полным хозяином ринга. Он прессинговал растерянного соперника, и начал больше вкладываться в удары.

Второй нокдаун состоялся в пятом раунде – Уайлдер уже едва держался на ногах, но продолжал бой. При этом рефери снял с британца балл за удержание, но того было уже не остановить. В одном из моментов он даже облизал Деонтея.

Все закончилось в седьмом раунде – Фьюри начал бомбардировать Уайлдера у канатов, тот просто принимал удары и рефери остановил поединок

Что ж, Тайсон Фьюри вновь доказывает свою уникальность в мировом боксе. После того, как он отказался от реванша с Владимиром Кличко и пристрастился к наркотикам, он буквально восстал из мертвых и стал чемпионом мира, оставшись при этом непобежденным. Уайлдер же, судя по всему, сделал много ошибок еще на стадии подготовки к бою.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, после того как он бросил пить алкоголь и начал избирательно относиться к продуктам, которые употребляет.