Бывший чемпион мира в супертяжелом весе раскритиковал WBO за решение назначить Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в 2015 году победил Владимира Кличко, раскритиковал WBO за решение назначить Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс, назвав украинца бомжом.

Об этом сообщает BoxingScene.

Президент WBO Пако Валькарсель объяснил, что Фьюри был смещен с первой позиции в рейтинге из-за предстоящего боя против Деонтея Уайлдера, что не позволяет ему в ближайшем будущем драться за титул WBO.

"Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен... в этом причина того, почему WBO убрало тебя из рейтингов. Кстати, чемп, удачи", – написал Валькарсель в соцсети.

На это британец ответил в очень резкой форме:

"Ха-ха. Возможно, мне было бы что сказать, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить", – сказал Фьюри.

Алексанндр Усик, между тем, более уважительно высказался о британском супертяже. По его словам, Тайсон Фьюри в настоящее время является самым непредсказуемым и непростым для него соперником.

"Я думаю, что с Фьюри будет тяжелее всего. Это мое мнение. Конечно, он тип очень непредсказуемый, больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик во время встречи с болельщиками в Ровно.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.