Стала известна возможная дата боя Усика с Чисорой

На кону может оказаться титул WBO

Известный промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату боя украинца Алекасандра Усика и британца Дерека Чисоры. По словам Хирна, боксеры могут встретиться на ринге 8 февраля, сообщает Boxing News 24.

"У меня была встреча с командой Усика в Монако, они заинтересованы в бою с Чисорой. Я также разговаривал с Чисорой и его менеджером - они тоже заинтересованы в поединке. Потенциальная дата - 8 февраля. Надеюсь, мы все вместе встретимся на следующей неделе", - сказал промоутер.

Хирн также заявил, что оба боксера посетят Саудовскую Аравию, где состоится реванш британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Там Усик и Чисора смогут обсудить возможный бой.

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Отмечается, что на кону боя Усика с Чисорой может оказаться титул WBO, если он станет вакантным после поединка Джошуа и Руиса.

Как ранее сообщал Фокус:

До этого экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне менеджер Дэрика Чисоры Дэвид Хэй, заявлял, что поединок его подопечного с Александром Усиком должен состояться.