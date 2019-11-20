Усик о Руисе: Смотришь – вроде пузырек, но такой взрывной

Украинский боксер, судя по всему, заинтересован в том, чтобы выйти в ринг против британца Дерека Чисоры

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик на собственном канале в YouTube высказался о действующем чемпионе мира в супертяжах Энди Руисе.

По словам Усика, внешне Энди Руис напоминает "кругленький пузырь".

"Есть супертяжы медленнее, чем тяжеловесы. Сейчас все как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Так, смотришь, вроде пузырек, а такой пластичный и взрывной. Да, я сейчас говорю об Энди Руисе", – сказал Александр.

"Кстати, так всегда было. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми", – добавил Усик.

Украинский боксер, судя по всему, заинтересован в том, чтобы выйти в ринг против британца Дерека Чисоры, который ранее также заявлял о желании провести бой с украинцем.

"С Чисорой, мне кажется, получился бы, великолепный поединок", – сказал Усик.

Энди Руис 7 декабря проведет в Саудовской Аравии бой-реванш против британца Энтони Джошуа. В первом поединке 2 июня в Нью-Йорке мексиканец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира.

Усик серьезно претендует на победителя этого боя. Правда, также с сильнейшим из этой пары хочет драться и претендент на пояс IBF болгарин Кубрат Пулев.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский боксер Александр Усик в своем дебютном поединке в супертяжелой весовой категории одолел американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.