Женская сборная Украины стала чемпионом Европы в стрельбе из пневматического оружия
На проходящем в польском Вроцлаве юниорском первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины завоевала командное золото в стрельбе по движущейся мишени.
Об этом сообщает iSport.
Нашу команду представляли Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Горчарова.
В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров украинки набрали в сумме 1672 очка, опередив россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).
В индивидуальном первенстве Виктория Рыбовалова стала обладательницей бронзовой награды.
У мужчин единственный представитель Украины Игорь Кизима стал вторым в квалификации, но потом проиграл в полуфинале и бронзовом финале, оставшись без медали.
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия пройдет до 1 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Женская сборная Украины по биатлону завоевала иретье место в эстафете 4х6 км на чемпионата мира в Италии.
- В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.