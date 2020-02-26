Поединки обоих братьев Кличко вошли в ТОП-25 в истории бокса

По версии американского издания Cleveland.com два поединка с участием легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко вошли в 25 лучших в истории супертяжелого веса. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся в июне 2003 года, занял 13 место в рейтинге, а поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа в апреле 2017 года расположился на 10 строчке.

Журналисты рассказали, что поединок между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко мог быть на более высоком месте, если бы не остановка боя из-за рассечения у украинского боксера. Тогда Виталий Кличко явно выигрывал бой, но сильное кровотечение у украинца заставило судью остановить поединок и отдать победу британцу.

Бой Джошуа-Кличко на знаменитом стадионе “Уэмбли” на глазах у 90000 зрителей был “битвой двух великих спортсменов, которые твердо следовали избранным планам”.

“Младший Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман”, – отметили журналисты.

Десятку лучших боев в истории супертяжелого веса по версии американского издания составили:

1. Мухаммед Али - Джо Фрейзер (1975)

2. Джо Фрейзер - Мухаммед Али (1971)

3. Рокки Марчиано - Джерси Уолкотт (1952)

4. Джекс Демпси - Луис Фирпо (1923)

5. Ларри Холмс - Кен Нортон (1978)

6. Риддик Боу - Эвандер Холифилд (1992)

7. Джордж Форман - Рон Лилль (1976)

8. Джо Луис - Билли Конн (1941)

9. Мухаммед Али - Джордж Форман (1974)

10. Энтони Джошуа - Владимир Кличко (2017)

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