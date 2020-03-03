Украина узнала своих соперников в Лиге Наций

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. Об этом сообщает iSport.

В первом сезоне турнира сборная Украины впервые сыграет в Лиге А. Наша команда выиграла свою группу, где играла против Словакии и Чехии, тем самым добыв себе путевку в когорту лучших на нынешний сезон.

Во время жеребьевки украинская сборная была сеяна в третьей корзине, что исключило встречи со Швецией, Данией и Боснией.

В результате жеребьевки Украина получила в соперники Германию, Испанию и Швейцарию.

Групповой этап пройдет с 3-го сентября по 17-е ноября. Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.

Как ранее сообщал Фокус:

Сборная Украины по футболу поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА и сейчас занимает 22 место.