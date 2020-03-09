Жан Беленюк признан лучшим спортсменом 2019 года в Украине

В Киеве прошло награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019". Лучшим украинским спортсменом в 2019 году признан чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Об этом сообщает iSport.

Борец обошел в голосовании серебряного призера чемпионата мира по плаванию Михаила Романчука и обладателя золотой медали чемпионата мира по биатлону Дмитрия Пидручного.

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Жан Беленюк -- украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр 2019 года в Минске.

Родился в 1991 году в Киеве от отца-руандийца, погибшего в результате военного переворота в ходе гражданской войны на родине, и матери-украинки. Борьбой занялся в 2000 году. Летом 2019-го года стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".

Полный список лауреатов "Спортивного Оскара" по итогам 2019 года выглядит так:

Спортсмен года – Жан Беленюк (чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг));

Спортсменка года – Дарья Белодед (чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг));

Тренер года – тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид (личные тренеры Дарьи Билодид - чемпионки мира, чемпионки Европы и II Европейских игр по дзюдо);

Сенсация года – Дмитрий Пидручный (чемпион мира по биатлону (гонка преследования));

Сборная команда года – Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря (серебряные призеры чемпионата мира);

Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта – Юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет (чемпионы мира по футболу U20);

Олимпийская надежда Украины – Ярослава Магучих (серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы);

Восходящая звезда – Алексей Середа (чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

Сильные духом – Марина Пиддубна (двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения);

Вместе с олимпийцами - Алексей Бычков (чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу).

Народный выбор – Ольга Харлан (чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира.

Как ранее сообщал Фокус:

Жан Беленюк стал одним из лауреатов премии "Борец года 2019" от Международной федерации борьбы (United World Wrestling).