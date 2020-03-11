Если Олимпиада не состоится этим летом, ее придется отложить, — организаторы

Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на 1-2 года в том случае, если их не удастся провести этим летом из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из членов исполнительного совета Tokyo 2020 Харуюки Такахаши, совет только начал изучать возможные сценарии того, как коронавирус может повлиять на проведение Игр. Он также сообщил, что до теперешнего времени правление не обсуждало этот вопрос, так как последняя встреча состоялась в декабре, еще до распространения вируса.

Организаторы олимпиады, по большей части, настаивают на том, что Игры не должны быть отменены или перенесены, но спонсоры, вложившие миллиарды долларов, все больше нервничают по поводу того, как вспышка коронавируса повлияет на спортивное событие.

Такахаши добавил, что финансовый ущерб от отмены Олимпийских игр или проведения их без зрителей будет слишком велик, в то время, как отсрочка на менее чем год не впишется в графики других спортивных мероприятий.

"Мы должны начать подготовку к любой ситуации. Если Игры не смогут быть проведены летом, то наиболее вероятной станет отсрочка на один или два года", – заявил Такахаши.

Эксперты отмечают, что отсрочка на год может обернуться серьезными проблемами с материально-техническим обеспечением, но для вещателей это выполнимо, поскольку предполагаемый перенос вписывается в их летний график.

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