Бой между Усиком и Чисорой перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Бой между украинским Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает промоутер Matchroom Boxing.

Решение приняли после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить любые бои на территории страны до конца мая.

Напомним, боксерский поединок между Усиком и Чисорой был официально назначен на 23 мая.

Как ранее сообщал Фокус: