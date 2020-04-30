Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров за всю историю
Легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский вошел в топ-10 из 100 лучших тренеров за всю историю по рейтингу авторитетного британского издания FourFourTwo.
Возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".
За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.
Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):
- Алекс Фергюсон
- Ринус Михелс
- Йохан Кройф
- Билл Шенкли
- Пеп Гвардиола
- Арриго Сакки
- Мэтт Басби
- Эленио Эррера
- Эрнст Хаппель
- Валерий Лобановский
Как ранее сообщал Фокус:
- Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге британского издания FourFourTwo, которое определило топ-12 лучших футбольных тренеров мира, не выигрывавших Лигу чемпионов УЕФА с 1992 года.
- УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен.
- По версии Goal.com Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге самых титулованных наставников в истории.