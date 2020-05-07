В России заявили, что готовы дать Усику и Ломаченко свое гражданство

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что в России готовы предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство. Об этом он сказал в интервью Спорт-Экспресс.

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю", – сказал Кремлев.

Он добавил, что если вокруг Ломаченко и Усика будет сеяться негатив, то в РФ им готовы предоставить российское гражданство.

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство… Мы такими спортсменами гордимся", – сказал Кремлев.

Напомним, Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В фильме спортсмены говорят, что несмотря на войну РФ с Украиной, они будут и дальше общаться со своими друзьями, родственниками и соперниками, которые проживают в России.

После этого Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта "Миротворец". Их обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале января этого года Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео о силе "православного духа". Видеоряд всего ролика составлен из нарезки учений российского спецназа, а в конце авторы видео благодарят за помощь в съемках "Вежливых людей".