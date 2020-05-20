11 лет назад "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА

20 мая 2009 года донецкий Шахтер под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу стал обладателем Кубка УЕФА. На стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле горняки одолели немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

В том евросезоне "горняки" стартовали из Лиги чемпионов. Сначала перед групповым этапом прошли загребское "Динамо" (2:0 дома и 3:1 на выезде).

Жребий свел дончан в группе с "Барселоной", "Спортингом" и "Базелем". "Горняки" одержали две победы над Базелем (2:1 и 5:0) и одолели на выезде ту самую "Барселону" (3:2) Хосепа Гвардиолы. Но после двух поражений от "Спортинга" для выхода из группы этого было мало.

"Горняки", заняв итоговое 3 место, не опустили руки, продолжили выступления в Кубке УЕФА. На пути к трофею в 1/16 обошли английский "Тоттенхэм" (2:0 и 1:1), в 1/8 после поражения на выезде достигли приемлемого результата и с московским ЦСКА (0:1 и 2:0). В четвертьфинале "Шахтер" разобрался с марсельским "Олимпиком" (2:0 и 2:1).

А в 1/2 футбольный мир впервые наблюдал за классическим украинским дерби в еврокубках. В бою с киевским "Динамо" после выездной ничьи 1:1 дома "Шахтер" выиграл у киевлян на своем поле 2:1.

В финальном матче турнира "горняки" противостояли бременскому Вердеру. Счет в матче открыл бразилец Луис Адриано на 25 минуте, однако его соотечественник Налдо через 10 минут установил паритет на табло.

Судьба встречи решалась в дополнительное время. На 97 минуте Жадсон вывел украинскую команду вперед и установил окончательный счет на табло (2:1). Именно Жадсон стал лучшим футболистом той игры.

Как ранее сообщал Фокус:

Руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) приняло решение возобновить первенство Украины по футболу 30 мая.