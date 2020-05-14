УПЛ решила возобновить чемпионат Украины по футболу 30 мая

Решение УПЛ должно быть утверждено Исполкомом УАФ

Чемпионат Украины по футболу, который был приостановлен в марте из-за карантина, возобновится 30 мая. Как сообщает Тribuna, такое решение 14 мая приняло руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ).

По предварительной информации, все матчи будут проходить при пустых трибунах.

До приостановления национального первенства команды успели сыграть 23 тура. Таким образом, клубам осталось провести всего девять матчей. Планируется, что сезон закончится 19 июля.

Также по решению УПЛ после завершения чемпионата будут проведены выборы президента организации.

Как сообщила Украинская правда, решение УПЛ еще не имеет юридической силы, так как должно быть утверждено Исполкомом УАФ. В свою очередь в УАФ еще ждут рекомендаций Министерства здравоохранения относительно положений, с какими ограничениями будут проходить матчи во время карантина.

Отметим, глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя этапы возвращения УПЛ после карантина, заявил, что рассматривается дата 30 мая, но болельщики смогут присутствовать на трибунах не раньше сентября.

"Если будут единичные случаи (коронавируса) в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – сказал Степанов.

По информации Украинской правды, если футбольный сезон не возобновится до 14-15 июня, то он не будет продлен вообще, поскольку в этом случае он не сможет закончиться до конца июля, как рекомендует УЕФА.

Как ранее сообщал Фокус:

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