В Южной Корее возобновят футбольный чемпионат, запретив игрокам разговаривать и плеваться

Тренеры команд должны будут носить медицинские маски

На фоне пандемии коронавируса в Южной Корее решили возобновить футбольный чемпионат, наложив на футболистов и тренеров строгие ограничения, передает BBC Sport.

Матчи начнутся 8 мая, но поединки будут проходить без зрителей, а игрокам запретят рукопожатия, плевки на поле и разговоры на близком расстоянии. Тренеры команд должны будут носить медицинские маски.

Если футболисты не будут придерживаться установленных правил, то могут быть наказаны желтой или красной карточкой.

"Мы все еще ждем, чтобы нам разъяснили все это", – сказал изданию один из футболистов.

"Не разговаривать будет сложнее всего. Я действительно не могу понять, как нас могут наказывать, если мы разговариваем друг с другом. Только представьте, сколько красных карточек могут получить футболисты", – добавил он.

Единственное, что нашло понимание у футболистов, это обязанность тренеров носить медицинские маски.

"Носить маску сейчас является нормой. Никто не может этому возразить – маски сейчас носят все. Я тоже ношу маску. Ты уже чувствуешь себя немного голым, когда ее нет", – сказал футболист.

Как ранее сообщал Фокус:

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