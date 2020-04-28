Чемпионат Франции по футболу досрочно завершили из-за пандемии коронавируса

В ближайшее время руководство французской федерации футбола проведет заседание, на котором будет принято решение по чемпиону

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время выступления перед Национальным собранием объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает L'Équipe.

Таким образом, футбольный чемпионат Франции будет досрочно завершен.

"Большие спортивные события не могут проводиться на территории страны до сентября. Спортивный сезон не может быть возобновлен", – заявил Филипп.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал "Пари Сен-Жермен", набравший 68 очков в 27 матчах.

В ближайшее время руководство французской федерации футбола проведет заседание, на котором будет принято решение по чемпиону, еврокубковой квоте и зоне вылета.

Также сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.

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