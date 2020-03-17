Победитель Чемпионата Европы по футболу 2020 года определится в 2021 году, – УЕФА
2020-03-17 15:16:00
О том, что будет с уже приобретенными билетами на матчи Евро-2020 сообщат позже
Исполнительный комитет УЕФА после видеоконференции с представителями национальных федераций принял решение о переносе финального турнира Евро-2020.
Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
Причина переноса названа невозможность завершить к лету национальные чемпионаты из-за распространения коронавируса в Европе.
Все оставшиеся матчи еврокубков текущего сезона (Лиги чемпионов и Лиги Европы) в УЕФА предложили сыграть в июне 2020 года – если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.
О том, что будет с уже приобретенными билетами на матчи Евро-2020 сообщат позже.
Финальный турнир Чемпионата Европы – 2020 должен был пройти с 12 июня до 12 июля в 12 городах континента.
Сборная Украины успешно прошла отбор и попала на Евро-2020. Ее соперниками в группе стали Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей, которые должны были состояться 26 и 31 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.
- УЕФА не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
- Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.