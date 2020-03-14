УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь

Решение по переносу турнира будет принято 17 марта, на съезде представителей всех стран участников УЕФА

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 по футболу на декабрь. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, перенос турнира мог бы позволить завершить футбольные национальные чемпионаты этим летом, поскольку сейчас сезоны в европейских футбольных лигах приостановлены из-за коронавируса.

Представитель исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин заявила, что чемпионат Европы-2020 могут перенести и на следующий год.

"Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Поэтому мы оцениваем возможность переноса Евро-2020 на следующий год", – сказала Кристиллин.

Решение по переносу турнира будет принято 17 марта, на съезде представителей всех стран участников УЕФА.

Евро-2020 запланирован состояться в период с 12 июня по 12 июля одновременно в 12 странах – Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Сборная Украины по итогам квалификации сумела пробиться на турнир и в группе точно сыграет с Нидерландами и Австрией, а третья сборная определится в марте в плей-офф Лиги наций.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.

УЕФА не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.