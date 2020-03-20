"Это безумие". Немецкий футболист возмутился отношением россиян к коронавирусу

Бенедикт Хеведес отметил, что всего несколько недель назад меры по противодействию коронавирусу в Германии были столь же хаотичными и непоследовательными, как в России

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".

Его слова приводит T-online.de.

"В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже. А ведь в Москве и Петербурге запрещены массовые мероприятия. Я был удивлен матчем в Ростове (15 марта в рамках 22-го тура чемпионата России): стадион был переполнен. Это безумие", — рассказал он.

Футболиста очень удивило то, как спокойно люди в Москве и других городах России относятся к риску заражения коронавирусом. Сравнивая ситуацию в России с мерами по противодействию коронавирусу в Германии, Хеведес чуть-ли не приходит в ужас.

"Призрак бродит по Европе – не коммунизма, а коронавируса. Вирус парализует всю Германию. Кинотеатры, клубы и бары закрыты. Половина Германии находится в домашнем офисе. И футбол тоже стоит на месте. А пока я пишу вам эти строки из московского кафе, мне только что дали дезинфицирующее средство. В конце концов. Несколько идей о пандемии из "страны до вашего времени" (имеется в виду Россия, в которой еще не ввели карантинные меры, – ред.), – поделился своими мыслями футболист.

Он отметил, что всего несколько недель назад меры в Германии были столь же хаотичными и непоследовательными, как в России.

"Как и в Германии две недели назад, люди не думают о том, чтобы остаться дома любой ценой, хотя теперь им официально рекомендовано идти в свой домашний офис. Школы закроются только на три недели со следующего понедельника. И всего несколько недель назад меры в Германии были столь же хаотичными или непоследовательными, как и здесь", – сказал он.

Хеведес перешел в "Локомотив" летом 2018-го. До этого он выступал за немецкий "Шальке-04" и итальянский "Ювентус". В составе сборной Германии защитник дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

Напомним, в связи с коронавирусом в Украине временно прекращаются все футбольные соревнования. С 18 марта приостанавливаются розыгрыши УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги.

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