"Футбол – это политика". Украинский клуб выгнал игрока, который отдыхал в РФ

В клубе говорят, что Сикорский дискредитировал команду, которая поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой

Футбольный клуб из первой украинской лиги растрорг контракт со своим игроком из-за его поездки в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Агробизнес".

В клубе говорят, что Игорь Сикорский дискредитировал команду, которая поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой.

"В то время, как он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжело раненых бойцов, еще двое погибли", – говорится в сообщении.

ФК "Агробизнес" посчитал поступок Сикорского неприемлемым и расторг с ним контракт.

"Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда с передовой привозят раненых и убитых, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто это ее не касается", – добавили также в "Агробизнесе".

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