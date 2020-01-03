Переход полузащитника молодежной сборной Нигерии в киевский клуб пока официально не подтвержден

Киевское "Динамо" усилилось полузащитником российского "Тамбова" и молодежной сборной Нигерии Бенито, сообщает Sport24.

По информации источника, футболист подписал контракт с киевским клубом на три с половиной года. При этом, официальной информации о трансфере футболиста ни от "Динамо", ни от "Тамбова" пока нет.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который является менеджером вероятного новичка киевского "Динамо", уже прокомментировал его возможный переход.

"Тамбов подписал 4-х моих игроков. Из них: Гогуа перешел в ЦСКА, Себай перешел в "Тобол", где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в "Динамо" Киев (один из лучших клубов Украины). "Динамо" Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", – заявил Селюк.

Стоит отметить, что Бенито выступает за сборную Нигерии U-23. С ней он принял участие в Кубке африканских наций.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура Лиги Европы, тем самым завершив выступления в турнире.