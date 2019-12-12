«Динамо» повергло в шок: киевляне вылетают из Лиги Европы, не сумев победить «Лугано»

Киевские футболисты считались безоговорочными фаворитами встречи

Нынешняя еврокубковая неделя стала черной для украинских клубов: после невыхода «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов, «Динамо» вообще пролетело мимо весенней стадии еврокубков.

По воле календаря киевлянам второй год подряд предстояло заканчивать групповой этап Лиги Европы домашним поединком с аутсайдером своей группы. И второй год «бело-синие» обожглись. Но если в минувшем декабре поражение от «Яблонца» (0:1) никак не повлияло на их турнирное положение (динамовцы тогда досрочно победили в своем квартете), сегодняшняя неудача с «Лугано» стала для них катастрофой.

Накануне поединка задача подопечных Алексея Михайличенко на первый взгляд была простой, как монета в 5 копеек: победить в родных стенах аутсайдера группы, лишенного всякой турнирной мотивации, с разницей в два мяча. В этом случае «бело-синие» гарантировали бы себе выход в плей-офф Лиги Европы независимо от исхода параллельного матча между соседями из «Копенгагена» и «Мальме». Однако, просто все было лишь на бумаге. Хотя бы потому, что в первом рандеву с альпийцами подопечным Михайличенко так ни разу и не удалось вскрыть их оборону (0:0). Да и вообще, несмотря на статус беспросветного аутсайдера нашего квартета, «Лугано» по ходу турнира ни разу не проиграл с разницей более чем в один мяч, и к заключительному туру пропустил меньше, чем киевляне (4 и 6 голов соответственно). Так что, «переход «Динамо» через Альпы» обещал стать тем еще экстримом. И в итоге, увы, таки стал.

До матча букмекеры не особо верили в возможную сенсацию, называя «бело-синих» безоговорочными фаворитами встречи. Вероятность победы хозяев оценивалась в 74%. Не видели альтернативы победе динамовцев и их фанаты, вывесившие перед игрой на своем секторе баннер: «Никаких объяснений – только результат».

Киевляне со стартовым свистком бросились подтверждать статус фаворита встречи: уже на первых минутах провели несколько неплохих фланговых атак, подали четыре угловых, пару раз пробили по воротам, но никаких дивидендов из этого не вынесли. Швейцарцы же, уняв дрожь в коленях, которая поначалу у них явно ощущалась, успокоили игру. Динамовцы в атаке перестали «стрелять очередями», перейдя на одиночные выстрелы. Один из них по истечении получаса игры должен был становиться результативным: Миколенко в своем стиле пронесся по левому краю и как на блюдечке выложил мяч на свободного перед воротами Беседина, но тот с пяти метров зарядил над перекладиной. Спустя 10 минут хозяева таки забили, но сделал это Буяльский из очевидного офсайда. Казалось, что команды так и уйдут на перерыв с нулями на табло, но тут отсидевшийся в окопах «Лугано» неожиданно забил гол «в раздевалку». Причем, у швейцарцев это вышло как то уж очень легко: Яо нашел пасом на правом краю чужой вратарской Дальмонте, а тот навесил на противоположную штангу, на голову неприкрытому Араторе – и это 0:1! На отдых динамовцы уходили под оглушительный свист трибун.

Подействовало. В дебюте второго тайма киевляне сначала прижали соперника к его штрафной, а потом и вдавили во вратарскую. Удары по воротам Де Косты сыпались один за другим. Вновь «отличился» Беседин: пытался грудью занести мяч в сетку, но тот ткнулся в штангу и вылетел в поле. Классно зарядил со штрафного Цыганков – кипер гостей ответил не менее классным сейвом, переведя мяч на угловой. Время шло, а швейцарский «Сталинград» оставался непокоренным. На последние 10 минут Михайличенко вместо невезучего Беседина выпустил уже подзабытого Соля, но и испанец оказался бессилен против «автобуса» альпийцев. А футболисты «Лугано» в концовке пару раз хорошо убегали в контратаки, но им откровенно не хватало мастерства, чтобы завершить эти набеги с пользой для себя.

Когда началось компенсированное время, с трибун раздавался уже не свист, а возмущенное «Фу!» И хотя Цыганков на последних секундах все же сумел расколдовать швейцарские ворота, итоговые 1:1 для «Динамо» были равносильны поражению. Финишировав на 3-м месте в группе, киевляне закончили еврокубковую компанию еще до Нового года. Причем, подобная оказия с ними приключилась уже в третий раз за последние девять сезонов.