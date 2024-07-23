Шаг к Лиге чемпионов: "Динамо" разгромило "Партизан" в квалифай-раунде 6-2 (видео)

Киевляне добились волевой победы в квалификации Лиги чемпионов. Причем авторами шести динамовских голов стали разные футболисты, а в составе белградцев дубль сделал бразилец Матеус Салданья. Победителя украино-сербского противостояния в третьем квалификационном раунде уже ждет шотландский "Рейнджерс".

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23 июля на польском стадионе "Люблин Арена" киевляне обыграли белградский "Партизан" со счетом 6-2. Это была одна из крупнейших побед динамовцев в еврокубках. Фокус собрал некоторую любопытную статистику матча и забитые мячи.

В матче "Динамо" Киев — "Партизан" украинские футболисты в общей сложности:

нанесли 9 ударов в створ ворот белградцев;

владели мячом 62% игрового времени;

подали 6 угловых;

вместе с тем в защите действовали небезупречно.

"Динамо" — "Партизан": статистика матча Livescore.com

Матч начался с ошибки Александра Караваева, который в штрафной ударил по ноге бразильского нападающего "Партизана" Матеуса Салданью. Тот уверенно пробил с точки ударом имени чехословацкого футболиста Антонина Паненки.

"Динамо" — "Партизан": обзор матча

Гол "партизанцев" несколько выбивался из общего рисунка матча. В ответ динамовцы создали еще больше голевых эпизодов у ворот гостей. На 40-й минуте Николай Шапаренко отквитал один мяч. Вивчаренко отдал налево на Кабаева, а тот откотил под удар Шапаренко.

"Динамо" — "Партизан": гол Шапаренко

В следующие пять минут киевлянам удалось и выйти вперед, и удвоить преимущество в счете. Вначале Владимир Бражко приложился с линии штрафной — мяч с отскоком от газона влетел в сетку.

"Динамо" — "Партизан": гол Бражко

Затем забил Караваев — рикошетом от защитника белградцев.

"Динамо" — "Партизан": гол Караваева

В начале второго тайма полузащитник Владислав Кабаева забил ударом в нижний угол после сольного прохода.

Защитник Денис Попов на 82-й минуте занес мяч в сетку после ассиста вышедшего вместо Ярмоленко Назара Волошина. Полузащитник оказался первым на подборе после удара Бражко со штрафного.

"Динамо" — "Партизан": гол Попова

Шестой мяч забил новичок команды Александр Пихаленок. Удар щекой в нижний угол.

Стоит добавить, что на 66-й минуте динамовцы все же допустили вторую результативную оплошность в обороне — и бразилец Салданья буквально занес мяч в ворота.

Напомним, что Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры. Бывший полузащитник сборной Украины теперь сосредоточится на агентской деятельности.

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